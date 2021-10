Brasile: tira un calcio in testa all'arbitro, calciatore arrestato per tentato omicidio

FOLLIA IN BRASILE

William Ribeiro, dell'SC São Paulo, è finito in manette dopo il folle gesto durante un match di seconda divisione del campionato Gaúcho

È finito in manette con l'accusa di tentato omicidio William Ribeiro, il giocatore che lunedì sera ha colpito con un calcio alla testa l'arbitro Rodrigo Crivellaro durante un match di seconda divisione del campionato Gaúcho. Il folle gesto è avvenuto al 15' del secondo tempo della sfida tra Guarani e SC São Paulo (squadra di Rio Grande, da non confondersi con il São Paulo FC dell'omonima città), club in cui militava Ribeiro, il cui contratto è stato immediatamente risolto.

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato tale follia, anche se tutto sembra partire da un mancato fallo fischiato, ma le immagini mostrano chiaramente il calciatore buttare a terra il direttore di gara e poi colpirlo con estrema violenza. Crivellaro è stato immediatamente soccorso e portato via in ambulanza privo di sensi. Una volta giunto all'ospedale di Venâncio Aires le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, anche se è stato trattenuto per accertamenti.