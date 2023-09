Barcellona, solo pari con il Maiorca: Muriqi show, Xavi si salva in rimonta  

SPAGNA

L’ex Lazio realizza un gol e un assist contro i blaugrana nel 2-2 finale, mentre il Siviglia regola 5-1 l’Almeria

© Getty Images C'è voluto il 20enne Fermin Lopez a salvare il Barcellona contro il Maiorca di Muriqi. L'ex Lazio, autore di un gol e di un assist nel secondo anticipo della settima giornata di Liga, spaventa i blaugrana che riprendono però il match due volte portando a casa un punto prezioso. Domani però il Girona può sorpassare in vetta Lewandowski e compagni. Nell'altra gara odierna rinasce il Siviglia: gli andalusi vincono 5-1 al cospetto dell'Almeria e si ritrovano dopo un avvio di stagione sotto le aspettative (in rete anche Suso e Lamela).

MAIORCA-BARCELLONA 2-2

Pareggiano i campioni di Spagna nell’anticipo del turno infrasettimanale di Liga: termina 2-2 all’Estadi de Son Moix contro un Maiorca trascinato dal 'pirata' Muriqi. Altro inizio in salita per i blaugrana, che dopo 8’ sono già in svantaggio: Antonio Sanchez recupera palla dopo un passaggio indeciso di Ter Stegen, mette in mezzo e l’ex Lazio non sbaglia da due passi. Joao Felix non sfrutta una ghiotta occasione al 21’, ma ci pensa Raphinha a riequilibrare i conti con la soluzione dalla distanza con cui supera venti minuti dopo Rajkovic. I padroni di casa però si riprendono subito la leadership dell’incontro: rinvia il portiere, l’attaccante del Kosovo veste i panni dell’assistman e spizza per Prats, che al terzo minuto di recupero fissa il 2-1 che chiude il primo tempo. Al 55’ è ancora il portoghese ex Atletico a guidare la riscossa del team di Xavi, recuperando una palla poco fuori dall’area e scagliando un destro potente che colpisce il palo. Tre minuti dopo entra in campo Lewandowski (fuori Torres) che era stato preservato dall’inizio dopo i tanti impegni ravvicinati tra club e nazionale, poi è il turno di Fermin e Yamal (per Felix): sono proprio loro tre a costruire l’azione del 2-2 al minuto 75: Lamine innesca Raphinha, che crossa basso al centro dell’area dove il polacco realizza uno splendido velo per liberare il centrocampista classe 2003, che non sbaglia. Nel finale Larin ha due occasioni per riportare avanti i suoi, ma non è preciso. Termina così l’incontro, con i catalani che salgono a 17 punti e si espongono al possibile sorpasso di Girona e Real Madrid, mentre il Maiorca raggiunge quota sei lunghezze.

SIVIGLIA-ALMERIA 5-1

Pokerissimo degli andalusi, che si ritrovano dopo un inizio stagione sottotono e si portano a sette punti in classifica: già nel primo tempo gli uomini di Mendilibar calano il tris, prima con bomber En-Nesyri (7’), che realizza dopo la traversa di Badé, poi Lukebakio incastona un destro all’incrocio dei pali un minuto dopo e Suso triplica al 38' con la specialità della casa, ossia il mancino da fuori area sul secondo palo. Lamela apre il secondo parziale con la deviazione vincente su assist di Pedrosa e Salas fissa la cinquina nel recupero con un mancino in diagonale. Il gol della bandiera degli ospiti lo realizza Suarez su rigore al 71’. Almeria che resta ultimo in Liga.