Arabia Saudita, a CR7 il derby Ronaldo-Benzema

Dopo aver giocato e segnato per anni con la maglia del Real Madrid, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo si sono affrontati in Arabia nella prima partita da avversari della carriera e per CR7 è stato un trionfo. L'Al Nassr del campione portoghese, a segno due volte su rigore nel primo e nel secondo tempo, ha infatti rifilato una manita in rimonta all'Al Ittihad dell'attaccante francese, autore dell'assist per il gol del vantaggio. Grande protagonista anche l'ex Liverpool Sadio Mané, autore della doppietta nel finale che ha chiuso la partita.