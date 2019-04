ZACCHERONI: "iCARDI? AVREI FATTO COME SPALLETTI"

01/04/2019

"L'idea completa non ce l'ho perché mi manca un tassello, non ho ben capito da dove è partita questa querelle. Per arrivare al punto di togliere la fascia a un capitano deve essere successo qualcosa di irreparabile e mi sembra che la società sia arrivata a una gestione che ha portato a una difficile risoluzione. Non vedo come se ne possa venire fuori accontentando tutti, è questo il grande problema". È il commento di Alberto Zaccheroni sul caso Icardi-Inter. "La società ha scelto di negoziare il rientro del giocatore, però non ne ha parlato con l'allenatore, che è poi quello che deve gestire lo spogliatoio", ha spiegato il tecnico, sulla panchina dei nerazzurri nella stagione 2003-2004, ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno. "Come avrei agito io? Avrei voluto essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportarlo nello spogliatoio. A questo punto - ha aggiunto - credo che Spalletti abbia fatto quanto avrei fatto io. Il giocatore deve spiegarsi con la squadra, anche io lo avrei preteso. Mi sembra che non sia stato concordato tra l'Inter e chi rappresenta il giocatore e adesso diventa difficile rimetterlo dentro, lui non si piega e non vuole dare spiegazioni. Poi è vero - ha sottolineato Zaccheroni - che la gestione dei giocatori di grande personalità non è semplice, soprattutto se non giocano".