USA, OLTRE MEZZO MILIONE DI DOLLARI ALLA NAZIONALE FEMMINILE

15/07/2019

Piovono soldi sulla nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, fresca vincitrice del Mondiale. In nome della parità salariale con gli uomini, la multinazionale Procter&Gamble (P&G) ha concesso un bonus di 529.000 dollari e in una pubblicità apparsa su un'intera pagina del New York Times, la società, uno degli sponsor della nazionale attraverso il suo marchio di deodoranti Secret, esorta la Federazione statunitense (USSF) a essere "dal lato giusto della storia". P&G ha concesso 23.000 dollari di bonus a ciascuna delle 23 giocatrici che hanno consentito agli Stati Uniti di vincere il loro quarto titolo mondiale in Francia lo scorso 7 luglio. "Dopo tutti i brindisi, gli applausi, le parate e i premi, il problema rimane: la disuguaglianza è piu' che una questione di salario, è una questione di valori", si legge sul NY Times.