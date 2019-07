UNIVERSIADI CALCIO, ITALIA IN SEMIFINALE

09/07/2019

L'Italia batte la Francia per 1-0 a Benevento e si qualifica per le semifinali del torneo di calcio alle Universiadi. Gol decisivo di Strada al 93'. In semifinale la Nazionale di Daniele Arrigoni affrontera' il Giappone, che ha battuto per 2-0 la Corea del Sud. L'altra semifinale vedrà il Brasile affrontare la Russia. I brasiliani hanno battuto per 2-1 l'Ucraina, i russi hanno avuto la meglio per 1-0 sull'Irlanda.