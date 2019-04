UNGHERIA, LANZAFAME DI NUOVO CAMPIONE

27/04/2019

Campione nel 2017 con l'Honved. Campione nel 2019 con il Ferencvaros. Davide Lanzafame in Ungheria ha trovato la sua dimensione. Un sabato decisamente particolare quello di Lanzafame, visto che l'ex Juventus ha conquistato il suo secondo titolo ungherese in tre anni prima di giocare: il MOL Vidi ha pareggiato a sorpresa contro la Puskas Academy, permettendo al Ferencvaros di festeggiare qualche minuto prima di scendere in campo.