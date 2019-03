UNDER 21, MERET: "SOGNO UNA FINALE EUROPEA NELLA MIA UDINE"

19/03/2019

"Mi sento onorato di trovarmi di nuovo qui in Under 21 dopo l'infortunio, sono felicissimo di vestire la maglia azzurra". Alex Meret torna a far parte del gruppo azzurro "dopo un periodo non facile, ma ora sto bene - assicura il portiere del Napoli, fresco di convocazione con gli azzurrini di Gigi Di Biagio - Sto trovando la giusta continuità nel club e questo mi ha aiutato a tornare. Adesso voglio dare il mio contributo anche a questa squadra. Ho un bellissimo rapporto sia con Audero che con Scuffet, li conosco dalle nazionali giovanili e non c'è mai stata rivalità tra noi, anzi c'è stima e amicizia. Giochera' ovviamente solo uno di noi, ma questo lo deciderà l'allenatore. L'obiettivo e' quello di arrivare il più lontano possibile in questo europeo, ci stiamo preparando bene per arrivare pronti a giugno. Oltretutto la finale sarà ad Udine e per me sarebbe un sogno poterla giocare, visto che lì sono nato e cresciuto calcisticamente".