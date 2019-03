UNDER 21: ITALIA-AUSTRIA, PARI SENZA RETI

21/03/2019

Un pari e zero gol per l'Italia Under 21 nell'amichevole giocata nel pomeriggio a Trieste contro i pari eta' austriaci. Un test comunque probante per Gigi Di Biagio, viste le defezioni di qualche 'big' (Mancini, Kean, Zaniolo) chiamato dal ct Mancini con la nazionale maggiore, ma che comunque ha permesso qualche esperimento e di saggiare forze nuove in vista dell'Europeo di giugno (dove sara' presente anche l'Austria).