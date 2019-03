UNDER 21, I CONVOCATI DI DI BIAGIO

15/03/2019

Primi due impegni del 2019 per la Nazionale Under 21, attesa da due test match contro altre due finaliste del Campionato Europeo che l'Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia il prossimo giugno. Il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 26 calciatori per le amichevoli con i pari età di Austria e Croazia, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 18.30) allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste e lunedì 25 marzo (ore 18.30) allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone.

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Simone Scuffet (Kasimpasa Sport Kulubu);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Luiz Felipe Ramos Marchi (Lazio), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Andrea Pinamonti (Frosinone).