UNDER 21, DI BIAGIO: "OBBLIGATI A PROVARE A VINCERE L'EUROPEO"

21/05/2019

"Ci sono grandi aspettative, è come un Europeo A. La gente mi ferma per strada, e mi dice: 'Allora vinciamo?'. Siamo consapevoli di essere una grande squadra e abbiamo l'obbligo di provare a vincere. L'obiettivo è il massimo". Lo ha detto il ct della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio a Milano, alla presentazione della canzone ufficiale degli azzurrini per la manifestazione al via il 16 giugno a Bologna, 'Benvenuti in Italy' del rapper Rocco Hunt.