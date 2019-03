UNDER 21, DI BIAGIO: "AUSTRIA E CROAZIA TEST IMPORTANTI PER I 23 DELL'EUROPEO"

18/03/2019

L'Under 21 è da oggi a Roma in vista delle gare contro Austria (giovedì a Trieste) e Croazia (lunedì a Frosinone). "Si tratta di due test ravvicinati nei quali possiamo trovare delle soluzioni in vista della scelta finale dei 23 - ha spiegato il ct Gigi Di Biagio -. Questi raduni mi servono per testare altri ragazzi, mentre a coloro che in questo momento potrebbero essere in dubbio per la lista dei 23 servono per mettersi in mostra".