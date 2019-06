UNDER 20, PINAMONTI IN LACRIME: "FA MALE, CI CREDEVAMO"

11/06/2019

"Fa tanto male, ci credevamo. Eravamo convinti che il gol fosse regolare". Con queste parole, in lacrime, Andrea Pinamonti ha commentato la sconfitta dell'Italia nella semifinale del Mondiale Under 20 contro l'Ucraina. "Niente, questo è il calcio - ha aggiunto l'attaccante di proprietà dell'Inter - Al gruppo non si può rimproverare niente, abbiamo dato tutto".