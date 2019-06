UNDER 20, CT NICOLATO: "CONTRO L'UCRAINA SARA' GARA EQUILIBRATA E TATTICA"

10/06/2019

La Nazionale Under 20 domani affronta al Gdynya Stadium (ore 17.30) l'Ucraina nella semifinale Mondiale e una vittoria significherebbe arrivare dove l'Italia non è mai arrivata. "L'Ucraina in questo Mondiale ha confermato il suo valore - ha detto il ct azzurro Paolo Nicolato - mettendo in mostra un gioco che si basa sul collettivo, tanto quanto il nostro. Penso sarà una partita molto equilibrata, tattica, in stile europeo, dove peseranno gli episodi e quindi sarà necessaria molta concentrazione". Gli fa eco Andrea Pinamonti: "Siamo molti sereni - conferma il capitano della squadra - consci di aver raggiunto un livello importante. Abbiamo la giusta concentrazione e domani tutti insieme daremo il massimo per raggiungere il nostro sogno, quello di vincere questo Mondiale".