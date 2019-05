Un calcio al dolore: I Barattoli della Memoria scendono in campo per il gol più bello

27/05/2019

I Barattoli della Memoria , associazione di promozione sociale che ha lo scopo di valorizzare la consapevolezza del lutto perinatale , lancia la propria squadra di calcio che debutterà il prossimo 2 giugno al Torneo benefico organizzato dal Leo Club Gallarate presso il Centro Sportivo Le Palme. Sulla scia di quanto accaduto in Inghilterra , dove sono nate formazioni come Sands United , la squadra nasce con l'obiettivo di proseguire nel percorso di supporto al lutto avviato dall'associazione sul territorio ormai un anno fa e punta ad avvicinare anche i papà al dialogo e alla condivisione del dolore per la perdita di un figlio durante o subito dopo la gravidanza.

I giocatori della squadra I Barattoli della Memoria, da tempo al lavoro per prepararsi in vista di diversi tornei di calcio a cinque, vestiranno maglie con nomi e numeri in ricordo dei figli che non ci sono più. Attualmente la squadra è composta dai papà membri fondatori dell'associazione, ma conta presto di potersi allargare includendo tutti coloro che si vogliono unire al gruppo per elaborare il dolore e trasformarlo in un progetto positivo di rinascita.



