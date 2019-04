UN ANNO FA LA ROVESCIATA DI CR7 IN JUVENTUS-REAL

03/04/2019

Il profilo Twitter della Uefa ha ricordato che esattamente un anno fa Cristiano Ronaldo segnava in rovesciata allo Stadium in Juventus-Real Madrid di Champions League. Gli applausi dello stadio sono stati il primo mattoncino per poi concretizzare l'affare in estate, quando CR7 è passato in bianconero per 100 milioni di euro.