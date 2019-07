ULTRAS LAZIO CONTRO LA LEGGE SICUREZZA

10/07/2019

Gli Irriducibili della Lazio, storico gruppo di ultras della curva Nord dello stadio Olimpico, hanno deciso di non esibire più il proprio striscione durante le partite interne dei biancocelesti. I tifosi organizzati si dicono in aperta contestazione contro "l'ennesimo inasprimento di una legge già ai limiti dell'incostituzionalità", con riferimento al decreto Sicurezza bis calendarizzato alla Camera per il 15 luglio. Il provvedimento, secondo quanto affermano gli Irriducibili, sarebbe "abilmente celato sotto il cappello della sicurezza e cova la volontà delle società di disgregare, distruggere in maniera chirurgica un movimento culturale che da sempre rappresenta l'espressione più pura del calcio: il tifo organizzato". Un "primo passo", ribadisce il gruppo di ultras biancocelesti, "con la speranza e la convinzione che le altre tifoserie seguano l'esempio, per non diventare complici di questo sporco gioco. Vogliono una tifoseria di marionette? Avranno un movimento formato da spontaneismo e anonimato". Per tutti questi motivi "il gruppo per la prima volta non sara' presente al ritiro (della Lazio, ndr) di Auronzo".