UEFA, BLATTER RICORDA JOHANSSON

05/06/2019

"Con Lennart Johansson perdiamo un vero peso massimo del calcio". Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, ricorda così in un tweet il dirigente svedese, numero uno dell'Uefa dal 1990 al 2007, scomparso all'età di 89 anni. "Siamo stati alleati, avversari, perfino rivali. Ma in qualsiasi situazione c'è stato rispetto e fair play. Grazie per la tua dedizione al nostro gioco e alla tua famiglia. Riposa in pace", ha aggiunto.