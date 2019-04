UDINESE, TUDOR: "SPIACE PER COME ABBIAMO CONCESSO IL GOL"

13/04/2019

"Faccio i complimenti alla Roma per la vittoria. Noi siamo venuti all'Olimpico per provare a strappare qualcosa e mi spiace per come abbiamo concesso il gol, con Samir che si è fermato, ma faccio i complimenti anche ai miei ragazzi". Così il tecnico dell'Udinese Igor Tudor dopo la sconfitta. "Andiamo avanti, sono fiducioso, bisogna esserlo. Adesso ci aspetta la Lazio mercoledì e poi la partita importantissima in casa col Sassuolo. C'è ancora da lottare e ci sono ancora tanti punti in ballo". Tudor si sofferma anche sul ko della Juventus in casa della Spal e sulle scelte di formazione fatte da Allegri: "È legittimo che un allenatore scelga la squadra secondo quelle che sono le priorità. La Spal è stata brava e anche fortunata per il calendario, ma va bene così. Non resta che concentrarci su di noi, lavorando forte e con ottimismo".