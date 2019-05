UDINESE, TUDOR: "SIAMO IN CRESCITA"

03/05/2019

"L'Inter è veramente forte, ha campioni veri, esprimono un calcio riconoscibile, ben organizzato. Ma la mia squadra è in crescita dal punto di vista fisico e di intensità anche mentale per cambiare la mentalità". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, nella consueta conferenza stampa della vigilia, presentando l'anticipo di domani sera allo stadio Friuli Dacia Arena contro l'Inter. A questo punto del campionato, a quattro gare dalla fine, "conta tutto. Contano il calendario e soprattutto come ci presentiamo noi".