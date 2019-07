UDINESE, TUDOR: "PRONTO AL CAMBIO DI MODULO"

10/07/2019

"Sono molto motivato e voglioso, contento che sia iniziata questa preparazione. La squadra non è ancora al completo, ma abbiamo iniziato a lavorare bene". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, nella prima conferenza stampa della nuova stagione sportiva che, a differenza delle ultime due, comincia dall'inizio, convinto cosi' che sia "più semplice partire". Tudor ha anche anticipato che e' intenzionato a cambiare modulo. "C'è l'idea di non partire con il 3-5-2; abbiamo già parlato con la societa' per cambiare, ma per farlo bisogna anche avere gente con caratteristiche diverse. Se giochi con il 3-5-2 ti servono 4 punte, se no hai bisogno di gente con caratteristiche diverse". Probabile dunque che si parta con la difesa a 4. "Se si confermerà la firma di Becao (di cui si attende solo l'ufficialità, ndr) avremo una rosa di difensori importanti da cui partire - ha aggiunto - L'anno scorso abbiamo faticato in fase offensiva: 37-38 gol con 2 rigori sono pochi, sono quasi un gol a partita. Bisogna fare di più". "Bisogna essere pronti e lavorare subito bene, fin dall'inizio - ha proseguito -. L'obiettivo è fare bene, poi gli obiettivi sono sempre collegati alla rosa. L'allenatore è importante, ma la differenza vera la fanno i giocatori. Questa rosa negli ultimi anni ha fatto un po' di fatica, salvandosi alla fine, cambiando tanti allenatori. Ma ogni allenatore pensa di poter fare sempre il meglio, darò il massimo per non arrivare nelle situazioni che si sono verificate negli ultimi anni. Il vero obiettivo è non soffrire e non arrivare alle ultime giornate con l'acqua alla gola".