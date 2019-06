UDINESE, MARINO: "LASAGNA COME MUZZI"

13/06/2019

"Lasagna è un giocatore moderno. Ha lo strappo di Roberto Muzzi, è bravo acrobaticamente e ha anche qualità da punta d'area di rigore". Il neo-direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, presentato oggi dopo la firma del contratto che lo lega per 3 anni al club friulano, ha espresso così il suo giudizio sull'attaccante bianconero. "Non voglio invadere il campo di Tudor, voglio parlarne prima con lui. Comunque per me se non riusciamo a ottenere da lui la doppia cifra dobbiamo andare tutti a casa. Attaccanti così, per le potenzialità dei nostri investimenti, non ne troviamo in giro - ha aggiunto -. L'Udinese con lui può fare una plusvalenza incredibile". Marino ha svelato anche di stimare molto il tecnico croato Igor Tudor. "Non vedo l'ora di parlare con lui. Con la sua continuità miglioreremo anche la difesa che è fortissima. Tudor è stato il salvatore della patria per due stagioni di fila", per questo Marino ha spiegato che ha "condiviso a posteriori" la decisione della società di confermarlo sulla panchina bianconera. "Le scelte (di mercato, ndr) fatte finora le avrei fatte probabilmente anche io se fossi arrivato qui tre mesi fa".