UDINESE, DE MAIO: "TESTA AL GENOA, BISOGNA VINCERE"

19/03/2019

Sebastien De Maio carica i compagni su Instagram in vista della prossima partita con il Genoa: "L’unico vero fallimento sta, in realtà, nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi - scrive il difensore -. Testa alla prossima partita, ci sarà da combattere tutti insieme per ottenere la vittoria in casa nostra".