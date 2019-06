U21, DI BIAGIO: "OBIETTIVO VINCERE L'EUROPEO"

07/06/2019

"Abbiamo l'obbligo di provare a vincere l'Europeo". Così Gigi Di Biagio, allenatore dell'Under 21, nel corso della conferenza stampa odierna dal ritiro di Formello. "L'arrivo dei big è solo l'ultimo dei problemi, hanno volontà ed entusiasmo. Sanno bene che venendo qui non è detto siano titolari, perché aldilà della bravura devo vedere la condizione. Big o non big, il 12 si azzera tutto", dichiara ancora il ct. "La mia squadra era fortissima anche nel primo biennio, figuriamoci ora. So di avere una squadra forte e quali saranno le problematiche, come la formula del cavolo di questo europeo", aggiunge. Sulla pressione di giocare in casa, Di Biagio dichiara: "Vedo solo vantaggi a giocare qui, perché avremo la forza trascinante dei nostri tifosi e dobbiamo sfruttare l'entusiasmo della gente".