TRONCHETTI PROVERA: "UN'INTER EMOZIONANTE. ICARDI? SPERO SI RISOLVA TUTTO"

18/03/2019

"L'Inter deve sempre crearci emozioni particolari. E' stata una bella partita di calcio, questo e' quello che vogliono vedere gli spettatori, con un'Inter imprevedibile che ha regalato emozioni ed ha giocato un bel calcio. Bravi tutti, onore al calcio". Cosi' Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, all'indomani del successo dei nerazzurri nella stracittadina. "E' una vittoria dal sapore dolcissimo e deve avere anche il sapore dello stimolo perche' la capacita' dei calciatori c'e'", ha spiegato ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Se si impegnano come hanno fatto ieri, possono dare grandi risultati e spero sia l'inizio di una nuova serie di belle partite. Lautaro Martinez forte come Icardi? E' diverso, e' un trequartista che sa liberare bene i suoi compagni, ha visione di gioco, e' forte, se continua cosi' puo' diventare un campione", ha aggiunto. Ma per la panchina dell'Inter e' gia' scattato il toto allenatore: "L'importante e' che fino all'ultimo giorno l'allenatore sia l'allenatore della squadra", ha sottolineato Tronchetti. "Lo spogliatoio deve essere unito, l'autorita' dell'allenatore non deve essere messa in discussione fino all'ultimo giorno. Bisogna essere sempre con l'allenatore". Quindi un commento sul caso Icardi: "E' un grande calciatore, con lui davanti la capacita' offensiva della squadra diventa fortissima. Mi auguro che tutto si risolva nel modo migliore. Il possibile scambio Icardi-Dybala? Non voglio entrare in questo, Icardi e' dell'Inter fino all'ultimo giorno. L'importante e' che tutti lavorino insieme, il successo e' di tutti. Mi auguro che sia anche di Icardi, che finiscano le polemiche e che si abbia una grande Inter con uno spogliatoio fortissimo. Gli sportivi - ha aggiunto - vogliono che la squadra ci metta passione, la stessa che mettono tutti quelli che vanno allo stadio e soffrono a casa". - "Marotta? Puo' dare moltissimo, ha un'esperienza unica, viene da successi importantissimi, ha tutte la qualita' per aiutare a costruire quella grande squadra che deve diventare l'Inter". Ma a dominare il campionato anche quest'anno e' la Juventus, che "e' di una categoria diversa a tutti", ha continuato Tronchetti. "Ci sono buone squadre ed una grande squadra. Da sportivo e amante del calcio mi auguro che anche diventino grandi squadre anche Milan, Inter e Napoli. L'ottavo scudetto dei bianconeri? Sono cose a cui non ci si abitua... rimane una sensazione negativa ma lo stimolo e' forte. Se la Juve puo' vincere la Champions? Posso solo farle gli auguri. Giocano in modo encomiabile, quando il calcio e' cosi' non ha piu' colori". Infine, sull'argomento stadio: "La Juve dimostra che con lo stadio nuovo si fanno cose meravigliose. San Siro e' nel cuore, abbandonarlo sarebbe una sofferenza, ma questo e' soggettivo. Uno stadio di dimensioni piu' piccole e' senza dubbio un contributo ai successi della squadra".