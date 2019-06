TOTTENHAM, LLORIS: "SEMPRE DOLOROSO PERDERE COSI'"

02/06/2019

"E' sempre doloroso perdere una partita di così grande importanza". Il capitano del Tottenham Hugo Lloris commenta così la sconfitta subita nella finale di Champions League contro il Liverpool. "E' difficile iniziare una partita in questo modo - ha aggiunto - ma non ci siamo sgonfiati, abbiamo giocato con i nostri principi. Eravamo un po' troppo timidi e ci siamo svegliati nell'ultimo quarto d'ora. E' un peccato. Ci abbiamo provato ma è stato facile difendere per il Liverpool. Poi abbiamo provato il tutto per tutto".