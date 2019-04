TORO, RABBIA MAZZARRI: "SERVIVA VINCERE"

06/04/2019

Dopo lo 0-0 di Parma, Walter Mazzarri mastica amaro. "Li abbiamo schiacciati e abbiamo fatto tanti tiri in porta, ma abbiamo sbagliato spesso l'ultima decisione tecnicamente - ha spiegato il tecnico del Toro -. Probabilmente c'era poca lucidità là davanti, anche alla luce delle tre partite di seguito che abbiamo dovuto affrontare". "Non siamo stati concreti e mi dispiace - ha aggiunto -. Oggi eravamo contati perché avevamo tante defezioni: Iago Falque e Aina erano indisponibili, Lukic era stato ammonito ingiustamente e quindi squalificato". "Sarebbe stato giusto fare tre punti, ce li meritavamo senza alcun dubbio - ha continuato, parlando dell'euro-corsa -. Abbiamo avuto tantissime possibilità per segnare, ma quando giochi tanto perdi lucidità". "Non siamo stati fortunati, meritavamo un gol e tre punti - ha concluso -. Non pensiamo alla classifica, dobbiamo crescere e a Parma avevamo un solo risultato. Mi girano le scatole per questo pari".