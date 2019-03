TORINO, TERAPIE PER OLA AINA

20/03/2019

Ripresa degli allenamenti per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Walter Mazzarri ha dapprima fatto lavorare la squadra con un programma sulla parte atletica e poi diretto una seduta tecnica alla quale hanno partecipato anche alcuni elementi della formazione Berretti. Terapie per Ola Aina che d'intesa con lo staff medico granata e quello della sua Nazionale saltera' le prossime due partite della Nigeria per curare i postumi del problema al retto addominale (avvertito nel riscaldamento di Torino-Chievo). Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.