TORINO, RITIRO ESTIVO A BORMIO

27/03/2019

Il Torino tornerà anche quest'anno in ritiro a Bormio. Per il settimo anno consecutivo la prestigiosa località dell'Alta Valtellina ospiterà la squadra granata per la prima fase di preparazione in vista della stagione 2019-2020, nel mese di luglio. Anche quest'anno, informa il club, verranno predisposti pacchetti ad hoc per i tifosi che vorranno seguire il Toro in ritiro e che verranno svelati nelle prossime settimane.