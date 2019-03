TORINO, MAZZARRI: "SIAMO STATI BISCHERI, SI POTEVA VINCERE"

31/03/2019

"Siamo stati un po' bischeri... Lo dico scherzando, ma certo siamo stati un po' immaturi perché oggi si poteva vincere". Così il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il pareggio in casa della Fiorentina. "La squadra ha giocato per 90 minuti e un punto qui non è mai da buttar via. Certo potevamo fare di più e forse vincere. In difesa ci mancava Nkoulou che è fondamentale per il nostro reparto, loro sono partiti aggressivi e non mi è piaciuto come siamo partiti noi: malissimo. Nel secondo tempo, poi, ho avuto la sensazione che c'era un momento in cui stavamo bene e si poteva vincere".