TORINO, MAZZARRI: "SEMBRAVA UNA GARA STREGATA. MA ORA SIAMO CRESCIUTI"

12/05/2019

"Non avevamo mai vinto una partita in maniera rocambolesca, è stato un anno straordinario. La loro porta sembrava stregata, i ragazzi sono stati bravi". Walter Mazzarri elogia il suo Torino dopo il 3-2 sul Sassuolo. "Pensavo che fosse una partita stregata, come contro Parma e Bologna. Ma non solo abbiamo pareggiato ma addirittura vinto. Vuol dire che il gruppo è cresciuto, Belotti ha fatto due gol da campione ma anche Zaza. Siamo in crescita totale, abbiamo fatto 33 punti nel girone di ritorno, questa squadra sta prendendo consapevolezza della propria forza. Noi e la società dobbiamo essere soddisfatti, ci sono due finali da giocare e vogliamo finire questa annata al meglio".