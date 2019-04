TORINO, MAZZARRI: "CON QUESTA CONTINUITA' ALLA FINE FAREMO I CONTI"

03/04/2019

"La Champions? Se dovessimo giocare sempre come oggi possiamo far bene con tutti, con questa continuità alla fine faremo i conti". Così il tecnico del Torino Walter Mazzarri commenta la vittoria contro la Sampdoria. "Mi è piaciuto come abbiamo giocato contro un'ottima squadra, creando tanto più di loro. Sono contento della prestazione ed è venuto anche il risultato", ha aggiunto. "Abbiamo fatto bene per 70' poi siamo calati, Belotti ha fatto una grandissima partita".