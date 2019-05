TORINO, GRAZIANI: "BELOTTI MI HA RICORDATO PULICI"

15/05/2019

Ciccio Graziani, ex attaccante di Torino e Roma, ha parlato a Tuttosport: "La rovesciata di Belotti contro il Sassuolo? È stato un bel gol, mi ha ricordato le rovesciate che Pulici faceva in allenamento. Io non ne ero capace. È una questione di istinto, bisogna rubare il tempo a tutti, non solo al portiere. Mi auguro che il Toro vada in Europa, il Gallo merita di tornare in Nazionale".