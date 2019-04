TORINO: COMPLIMENTI AL 'DOTTOR' DE SILVESTRI

11/04/2019

Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Fc esprimono, in una nota, "i piu' sinceri apprezzamenti" a Lorenzo De Silvestri. Il difensore granata oggi si è laureato in Economia Aziendale a Roma con una tesi sul 'Marketing strategico come strumento competitivo delle Societa' Sportive'. "Complimenti, Lollo!", si legge nella nota. "Hai intrapreso questo percorso accademico con entusiasmo, lo hai seguito con grande impegno e lo hai portato a termine brillantemente. Congratulazioni: anche per questo siamo orgogliosi di te".