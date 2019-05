TORINO, ANSALDI IN DUBBIO PER L'EMPOLI

14/05/2019

È ripresa oggi la preparazione per il Torino al Filadelfia. Tra le notizie più rilevanti - riporta il profilo ufficiale del club - gli aggiornamenti sulle condizioni di Ansaldi: gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una sofferenza al bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita in base all’evoluzione clinica, ma l'ex Inter è in forte dubbio per la sfida con l'Empoli.