TORINO, ANSALDI HA VOGLIA DI EUROPA

12/07/2019

"Stiamo lavorando tanto, sappiamo l'importanza di vincere queste sei partite per entrare nei gruppi dell'Europa League". Così il laterale del Torino, Cristian Ansaldi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Bormio, a proposito dell'imminente esordio nei preliminari di Europa League. "Il gruppo ora è più maturo per prendere tutto quello che viene", aggiunge il giocatore argentino. Alla domanda se c'è un compagno che lo sta ben impressionando in questa prima fase di ritiro, Ansaldi dice: "Direi Iago Falque, con il numero 10 ha una responsabilità in più e lo sa".