TIFOSO MORTO, IL CORDOGLIO DEL CAGLIARI

16/03/2019

Il Cagliari "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Atzori, tifoso rossoblù, venuto a mancare ieri sera mentre dalla Curva Sud assisteva alla gara del suo Cagliari". E' quanto si legge in una nota del club. Il 44enne Atzori è stato colto da malore durante il match con la Fiorentina. "Tutta la società si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze". Ma diventa un caso il presunto coro che si sarebbe levato dagli spalti dei tifosi ospiti al momento dei soccorsi. La denuncia arriva, tramite social, da molti dei presenti alla Sardegna Arena, che spiegano di aver sentito il coro 'Devi morire'. Numerosi i post che, insieme al cordoglio per la scomparsa dell'uomo, esprimono indignazione.