THIAGO SILVA: "MESSI IL MIGLIORE DELLA STORIA"

30/06/2019

"Cosa significa Messi per me? È il miglior giocatore della storia, il più forte che abbia mai visto giocare. È sempre un privilegio poterlo affrontare, ora ce l'avremo di fronte e bisogna cercare di frenarlo". L'ex milanista Thiago Silva tesse le lodi di Leo Messi nei giorni che precedono il Superclasico, Brasile-Argentina, valido per la semifinale di Copa America. "Messi è il miglior giocatore del mondo - ripete Thiago - e può svegliarsi da un momento all'altro. Bisogna fare attenzione a lui quando abbiamo noi il pallone e quando lo hanno loro. A volte cammina durante la partita, ma sta sempre cercando gli spazi per andare al contrattacco".