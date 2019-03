STURARO: "IL GENOA E' UNA FAMIGLIA"

20/03/2019

Contro la Juventus "è stata una giornata perfetta. E' stata bella sicuramente la vicinanza della mia famiglia, perché nessuno più di loro sa quanto ho sofferto". Così Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, autore del primo gol nella vittoria contro i bianconeri, sua ex squadra, nell'ultimo turno di campionato. "C'erano persone del Genoa - ha raccontato a Sky - con le lacrime, persone che conosco da 10 anni, come se avesse fatto gol un loro figlio. Questi sentimenti è raro trovarli in una squadra di calcio. Per me non è stato un passo indietro. Ho avuto un lungo stop e devo ripartire ancora meglio di prima in un ambiente molto più familiare dove potrò dimostrare il mio valore", ha aggiunto pensando al lungo infortunio al tendine, che lo ha costretto ai box per circa 10 mesi.