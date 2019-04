STERLING: "RAZZISMO? PIU' GIOCATORI NE PARLANO, MEGLIO E'"

08/04/2019

"Sono quel tipo di persona che quando sente che qualcosa non è giusto ne vuole parlare. Penso che sia la miglior strada da seguire. Se più giocatori ne parlano è meglio". L'attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, ha invitato i suoi colleghi calciatori a seguire il suo esempio parlando maggiormente del fenomeno del razzismo nel mondo dello sport. "Non sto cercando di fare la differenza, si tratta di parlare di ciò che hai vissuto - ha aggiunto il centravanti inglese, bersaglio di cori razzisti in nazionale da parte dei tifosi del Montenegro - . So di essere una persona di colore e sono contento e orgoglioso di esserlo".