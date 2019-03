STADIO ROMA, IL CONSIGLIERE CHIOSSI: "SONO LAZIALE, PER ME INUTILE"

30/03/2019

Nel consiglio comunale di Roma, dopo l'arresto di Marcello De Vito, è stato nominato il nuovo consigliere Carlo Maria Chiossa che, scherzando, ha parlato così a Il Messaggero sul nuovo stadio giallorosso: "De Vito lo considero un amico, lo conosco dal 2012. Lo Stadio della Roma? A me non è utile poi io sono anche un tifoso della Lazio, può non importarmene nulla dello Stadio della Roma”.