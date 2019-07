SPINAZZOLA: "A ROMA PER DARE IL MEGLIO"

12/07/2019

Prime parole da giallorosso per Leonardo Spinazzola. "Conosco Pellegrini e Florenzi con cui condivido la Nazionale ormai da due anni - ha spiegato a Roma Tv -. Conosco il valore dei giocatori e delle persone, li ho visti in allenamento. Con Pellegrini sono anche andato in vacanza insieme quindi siamo molto legati. Questo sarà lo zoccolo duro del gruppo". Poi sull'avventura alla Juve: "Stavo crescendo e mi ha fermato questo infortunio, però mi ha fatto crescere molto nella mentalità. Poi stando alla Juventus ho visto la mentalità vincente, i giocatori campioni fuori e dentro al campo e quindi penso di essere nell'età giusta per dare il mio meglio".