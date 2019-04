SPAL, SEMPLICI: "VOGLIAMO RENDERE DIFFICILE LA GIORNATA ALLA JUVE"

12/04/2019

La Spal si appresta ad affrontare la Juve nel giorno che potrebbe regalare lo scudetto ai bianconeri. Lpallenatore dei ferraresi, Leonardo Semplici, non crede che la Signora avrà la testa all'Ajax. "Non credo che alla Juve manchi la voglia di vincere, a prescindere dagli interpreti. Vorrei avere io i problemi di Allegri. La Juve ha sempre voglia di trionfare, manca poco per lo Scudetto e vorranno festeggiarlo già domani", ha detto.. E ancora: "Sta a noi fare una gara straordinaria e rendere loro difficile la giornata: vogliamo fare punti, contro una squadra di grande valore, ma non sarà facile. Servirà qualcosa di speciale, e partite come questa non richiedono una grande preparazione a livello motivazionale: ci sono però tanti aspetti da curare, per arrivare preparati al massimo". Sui bianconeri Semplici aggiunge: «Hanno una qualità di livello europeo: speriamo che stiano pensando ad altro, ma sono giocatori che militano nelle Nazionali, e chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti, anzi, vorrà fare una grande partita. Il pareggio? Sarebbe positivo, ma dobbiamo meritarcelo con una prestazione di alto livello, con la mentalità giusta per fare una bella partita davanti al nostro pubblico".