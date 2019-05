SPAL, SEMPLICI: "SERVE UNA PARTITA ECCEZIONALE"

11/05/2019

"Affrontiamo una squadra di valore assoluto, fare risultato sarà difficilissimo però i ragazzi specialmente con le squadre importanti hanno sempre fatto delle ottime prestazioni. Se vogliamo fare risultato contro il Napoli bisognerà fare una partita eccezionale, loro sono una squadra fortissima". Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato di domani contro la squadra di Ancelotti. Gli emiliani giocheranno con serenità e senza pressioni, vista la salvezza aritmeticamente conquistata nella giornata precedente. "Questa sicuramente è la cosa più bella che abbiamo raggiunto in questi due anni, neanche nelle più rosee aspettative qualcuno si sarebbe aspettato di conquistare la salvezza con tre giornate d'anticipo - ha sottolineato - Siamo contentissimi e siamo consapevoli di dover dare il massimo in queste tre partite finali per fare più punti possibili".