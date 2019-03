SPAL, SEMPLICI: "LA VITTORIA MANCAVA DA TROPPO TEMPO"

16/03/2019

Leonardo Semplici ovviamente soddisfatto dopo la vittoria sulla Roma: "Mancava da troppo tempo, i ragazzi hanno fatto una prestazione di livello. Abbiamo dato tutto, tre punti importantissimi per il nostro cammino". Sui singoli: "Lazzari è importante per noi, Missiroli molto intelligente. Ma bisogna lodare tutta la Spal, ultimamente non eravamo riusciti ad avere continuità di rendimento nei 90': questa volta ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande gara come personalità e aggressività. C'è tanta soddisfazione".