SPAL, SEMPLICI: "L'1-0 CI HA TOLTO CERTEZZE"

10/03/2019

"Finché siamo riusciti a portare pressione a tutto campo abbiamo limitato le loro giocate offensive. Nel secondo tempo siamo partiti bene, il gol ci ha levato un po' di morale e certezze". Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, dopo la sconfitta per 2-0 di San Siro contro l'Inter. "Nel finale non siamo riusciti a ribaltare la situazione - ha proseguito l'allenatore degli emiliani - . La salvezza? Sono convinto che abbiamo le capacità per poter arrivare all'obiettivo, c'è qualche problematica ma conosciamo il nostro percorso. Sappiamo che dobbiamo soffrire, ma possiamo fare quei punti che ci mancano per arrivare in fondo nel migliore dei modi".