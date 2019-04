SPAL, SEMPLICI: "JUVE CON 9 NAZIONALI CONTRO DI NOI"

15/04/2019

"Leggo la formazione e vedo nove nazionali. Più Bernardeschi che è entrato. Credo che con le ultime squadre del campionato di Serie A abbiano poco a che fare. C'erano giocatori difficili da battere, abbiamo affrontato la Juve in un momento particolare e lo abbiamo sfruttato". Il tecnico della Spal Leonardo Semplici difende la sua squadra a due giorni dalla vittoria contro i bianconeri, accusati di aver falsato la lotta salvezza per aver schierato al 'Mazza' un undici con molte seconde linee. "La loro formazione non era composta da ragazzi ingenui o al primo campionato importante in Serie A, se poi vogliamo mettere in discussione questi nove giocatori si può dire tutto nel calcio - ha aggiunto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai - Credo che la Spal abbia fatto una grande prestazione, abbiamo portato a casa tre punti importantissimi e andiamo avanti convinti di poter ottenere il nostro obiettivo".