SPAL, SEMPLICI: "CHIUDERE IN BELLEZZA"

25/05/2019

"Vogliamo chiudere con una bella prestazione e una vittoria, che ci permetterebbe di arrivare ad un decimo posto impensabile". Il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici in conferenza stampa presenta la gara Spal-Milan, 38.a e ultima giornata di Serie A. "Servirà una grande partita, contro una squadra importante che si gioca un traguardo importante. Domani deve essere una festa per tutti e mi auguro domani la Spal faccia una grande partita", aggiunge il tecnico biancazzurro. Semplici non ha risposto a domande sul futuro, visto che martedi' ci sarà un confronto con la proprietà che scioglierà le riserve. "Viviamo belle sensazioni, siamo tranquilli da qualche giornata mentre altri si giocheranno la salvezza fino all'ultimo. Per questo devo dire grazie ai ragazzi, che sono andati anche oltre le loro qualità. Grazie al grande lavoro fatto da tutti. Mi auguro domani di vedere uno stadio pieno di colori biancazzurri", conclude Semplici.