SPAGNA, MORATA: "IN TANTI SPERANO CHE NON SEGNI..."

27/03/2019

Dopo la doppietta contro Malta, Alvaro Morata si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Molte persone sperano che io non segni per criticarmi, sono osservato e criticato da quando ho iniziato a giocare. Qualche anno fa mi sarei mangiato la testa ma ora penso solo ad aiutare la squadra. Ringrazio Luis Enrique per il supporto".