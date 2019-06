SERIE A, PANINI CELEBRA JUVE, LAZIO, BRESCIA E QUAGLIARELLA

04/06/2019

La Panini ha realizzato le ultime cinque figurine per completare la raccolta 'Calciatori 2018-2019'. Sono destinate al 'Film del Campionato', la sezione speciale dell'album che dà spazio ai personaggi e ai momenti salienti della stagione dall'inizio fino ai verdetti finali. Le prime due figurine celebrano la Juventus come Campione d'Italia, sia per la Serie A Tim, con la riproduzione della prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' dello scorso 21 aprile, sia con la Juventus Women vincitrice della Serie A Femminile. Altre due figurine sono dedicate alla Lazio e al Brescia, vincitrici rispettivamente della Tim Cup e della Serie BKT. La quinta figurina celebra invece l'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, come capocannoniere della Serie A 2018-2019, grazie ai 26 gol segnati in 37 partite.